Falken erweitert E.Ziex-Line-up deutlich zur Umrüstsaison

Rechtzeitig zur jetzt anlaufenden Umrüstsaison hat Falken Tyre Europe das Line-up seines auf der Tire Cologne 2022 vorgestellten und im vergangenen Sommer eingeführten E.Ziex noch einmal deutlich erweitert. Wie der Hersteller dazu mitteilt, seien jetzt 17 weitere und damit in Summer bereits 28 Dimensionen des für die Bereifung von E-Autos entwickelten Reifens verfügbar. Der Hersteller dazu: „Der Falken E.Ziex ist maßgeschneidert für die Anforderungen von Elektro- und Hybridfahrzeugen und gehört zu den besten in puncto Energieeffizienz, Geräuschemission und Rollwiderstand, den Falken in seinem umfangreichen Portfolio zu bieten hat.“ Seit 2023 im Markt, begeistere der Reifen nicht nur Kunden, auch unabhängige Tester seien von dessen Leistungseigenschaften überzeugt, wie ein sehr gutes Gesamturteil im Sommerreifentest von Auto Motor und Sport im vergangenen Jahr belege.