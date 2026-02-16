Wegen loser Radmuttern: Peugeot ruft 3008 V3 und 5008 V3 zurück

Nach den Rad- und Reifenproblemen, von denen auch die Schwestermarken Citroën und Opel betroffen sind, gibt es bei der wie sie zum Stellantis-Konzern gehörenden Marke Peugeot einen weiteren Fahrzeugrückruf. Betroffen sind die Modelle 3008 V3 und 5008 V3, sofern sie in den Produktionszeiträumen vom 19. November 2024 bis zum 13. Juni 2025 (3008 V3) respektive vom 14. November bis zum 12. Mai 2025 (5008 V3) vom Band gerollt sind. „Die Radmuttern sind nicht fest angezogen, wodurch sie sich während der Fahrt lösen können oder ein Rad verloren gehen kann. Dies kann zu einem Unfall und Verletzungen führen“, warnt die EU-Kommission auf ihrer für solche Fälle gedachten Safety-Gate-Plattform. Ebenda werden zur weiteren Eingrenzung auch die konkreten Fahrzeugidentifikationsnummern VIN (Vehicle Identification Number) gelistet.

Im Fall des ersteren Modells sind es diejenigen von VR3KBDGK0RS138056 bis VR3KAHPY2SS107878 sowie beim anderen VR3KBDGK6RS135341 bis VR3KBDGH4TS000029. In der Rückrufdatenbank des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) finden sich bis dato zwar noch keine Angaben, aber der Hersteller selbst bestätigt eine Rückrufaktion für Autos mit den betreffenden Fahrzeugidentifikationsnummern. Allerdings liefert ein für eine Überprüfung auf entsprechende Aktionen vorgesehenes Onlineformular auf den Peugeot-Webseiten nach der VIN-Eingabe keine weiteren Angaben zu den Hintergründen. „Ihr Fahrzeug ist von einer Rückrufaktion betroffen. Bitte kontaktieren sie ihre Vertragswerkstatt zur Durchführung dieser kostenlosen Maßnahme“, wird als einzige Information zurückgeliefert.