Toyo Tire verdient auch 2025 weiterhin glänzend

Auch wenn Toyo Tire im vergangenen Geschäftsjahr etwas an Profitabilität einbüßte, steht der aus Japan stammende Reifenhersteller mit einer Umsatzrendite von konzernweit 16,4 Prozent immer noch glänzend da. Wie es dazu im jüngsten Jahresbericht heißt, konnte Toyo Tire 2025 seine Umsätze weltweit um immerhin 5,2 Prozent steigern, und zwar auf dann 594,9 Milliarden Japanische Yen (3,28 Milliarden Euro). Auch der operative Gewinn stieg in dem Berichtsjahr. Da das Plus mit 3,6 Prozent aber geringer als das des Umsatzes ausfiel, ergab sich der bereits erwähnte Margenrückgang um 0,2 Prozentpunkte. Betrachtet man unterdessen nur die Reifensparte des Unternehmens, die immerhin für 92 Prozent der Umsätze steht, ergibt sich sogar ein noch einmal leicht besseres Bild. So konnte Toyo Tire allein mit Reifen nämlich eine Umsatzrendite von sogar 17,4 Prozent erzielen (Vorjahr: 17,7 Prozent).

Mehr zu diesen Zahlen erfahren Sie hier in unserem Geschäftsberichte-Archiv.