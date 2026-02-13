Feuerwehr Schwieging dank Bridgestone/Point S neu bereift einsatzbereit

Im Rahmen der Aktion „Reifen für einen guten Zweck“ haben Bridgestone und Point S gemeinsam einen Reifensatz inklusive Montage im Wert von rund 800 Euro für das Allradmehrzweckfahrzeug der Feuerwehr Schwieging gespendet. Der Kontakt zu dem Reifenhersteller kam über Jürgen Grübl zustande, der mit seinem Kfz-Betrieb seit über 30 Jahren in Büchlberg/Kammerwetzdorf tätig ist, die örtlichen Feuerwehren seit Jahren unterstützt und dem Reifenhandelsverbund Point S angehört. „Die speziell auf die Anforderungen des Feuerwehrdienstes ausgelegten Reifen kommen insbesondere mit Blick auf den bislang anhaltenden Wintereinsatz zur richtigen Zeit“, sagt Bridgestone-Bezirksleiterin Stella Schaller, die den Reifensatz gemeinsam mit Grübl an die Schwieginger Einsatzkräfte übergab.