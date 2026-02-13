Apollo Tyres kann Umsatzrendite wieder deutlich steigern

Nach einer knapp zweijährigen Profitabilitätsdelle nähert Apollo Tyres sich langsam wieder einer zweistelligen Umsatzrendite an, wie sie zuletzt im Geschäftsjahr 2023/2024 möglich war. Wie der aus Indien stammende Hersteller berichtet, habe man auf seinen wichtigsten Märkten weltweit die Umsätze steigern können. Mehr noch, Apollo Tyres konnte sein Betriebsergebnis auf seinem Kernmarkt Asien-Pazifik einschließlich Indien, dem Mittleren Osten und Afrika um über 38 Prozent steigern, woraus sich auch konzernweit eine um 1,1 Prozentpunkte verbesserte Umsatzrendite errechnet. Der europäische Markt hingegen konnte sein Betriebsergebnis nicht ganz halten (minus 1,9 Prozent), weswegen auch die Umsatzrendite rückläufig war (minus 0,8 Prozentpunkte). Onkar S. Kanwar, Chairman von Apollo Tyres, unterstrich in einem Statement zu den Kennzahlen allerdings, dass sich „die europäischen Aktivitäten ebenfalls im Einklang mit dem Gesamtmarkt entwickelt haben“.

