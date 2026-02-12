Michelin hat seine „finanzielle Position verbessert“ – Jahreskennzahlen

Hatte Michelin im vergangenen Oktober Anleger noch mit einer Gewinnwarnung aufgeschreckt, woraufhin die Aktie auf ein Zweijahrestief stürzte, fielen die gestern für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegten Kennzahlen doch besser aus als befürchtet. Trotz ausnahmslos rückläufiger Entwicklungen bei Umsatz und Erträgen hoben Analysten die dennoch „solide Cashflow-Generierung“ des weltweit größten Reifenherstellers hervor, der vor allem von einem passablen Schlussquartal profitieren konnte.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen