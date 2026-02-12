https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Auch-wenn-Umsaetze-Ertraege-und-damit-die-Margen-im-abgelaufenen-Geschaeftsjahr-zum-Teil-deutlich-ruecklaeufig-waren-ziehen-Michelin-sowie-Analysten-eine-vergleichsweise-positive-Bilanz.webp 634 845 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-12 10:32:342026-02-12 12:23:28Michelin hat seine „finanzielle Position verbessert“ – Jahreskennzahlen
Michelin hat seine „finanzielle Position verbessert“ – Jahreskennzahlen
Hatte Michelin im vergangenen Oktober Anleger noch mit einer Gewinnwarnung aufgeschreckt, woraufhin die Aktie auf ein Zweijahrestief stürzte, fielen die gestern für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegten Kennzahlen doch besser aus als befürchtet. Trotz ausnahmslos rückläufiger Entwicklungen bei Umsatz und Erträgen hoben Analysten die dennoch „solide Cashflow-Generierung“ des weltweit größten Reifenherstellers hervor, der vor allem von einem passablen Schlussquartal profitieren konnte.
