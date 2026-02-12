Michelin hat seine „finanzielle Position verbessert“ – Jahreskennzahlen

Auch wenn Umsätze, Erträge und damit die Margen im abgelaufenen Geschäftsjahr zum Teil deutlich rückläufig waren, ziehen Michelin sowie Analysten eine vergleichsweise positive Bilanz (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Hatte Michelin im vergangenen Oktober Anleger noch mit einer Gewinnwarnung aufgeschreckt, woraufhin die Aktie auf ein Zweijahrestief stürzte, fielen die gestern für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegten Kennzahlen doch besser aus als befürchtet. Trotz ausnahmslos rückläufiger Entwicklungen bei Umsatz und Erträgen hoben Analysten die dennoch „solide Cashflow-Generierung“ des weltweit größten Reifenherstellers hervor, der vor allem von einem passablen Schlussquartal profitieren konnte.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert