Otto Zimmermann schult Fachpublikum zum Thema Bremsen

Die Otto Zimmermann GmbH ist Hersteller von Kfz-Komponenten für Automobilhersteller und den freien Ersatzteilemarkt. Speziell zum Produktprogramm Bremsen plant das in Sinsheim-Dühren ansässige Unternehmen nun „exklusive Online-Webinare“ und will damit dem Fachpublikum sowie weiteren Interessierten die Möglichkeit bieten, „ihr Wissen rund um Bremsscheiben und Bremsbeläge gezielt zu vertiefen“. Dabei soll es etwa um die Unterschiede zwischen einteiligen und Verbundbremsscheiben, die Qualitätsmerkmale von Sportbremsscheiben und von unterschiedlichen Bremsbelagslinien gehen. Die auf jeweils rund 30 Minuten angelegten Online-Webinare finden jeweils mittwochs am 11. und am 25. März ab 10 Uhr statt; im Nachgang dazu sei eine offene Fragen- und Antwortrunde vorgesehen. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen nimmt das Unternehmen auf seiner Website unter www.otto-zimmermann.de/de/online-schulungen/ entgegen.