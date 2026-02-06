Voller Eibach-Terminkalender im Jubiläumsjahr

Bei der Heinrich Eibach GmbH freut man sich auf ein ereignisreiches Jahr 2026. Und das nicht nur, weil die Wurzeln des Fahrwerksherstellers aus dem Sauerland bis 1951 zurückreichen und er daher sein 75-Jähriges begehen kann. Denn das Unternehmen hat angesichts diverser Messen und – als offizieller DTM-Ausrüster – vieler Motorsportevents einen vollen Veranstaltungskalender. Bei alldem soll die Nähe zum Teilehandel und den Werkstattpartnern im Vordergrund stehen. „Neben der Teilnahme an diversen Hausmessen bildet die Automechanika in Frankfurt den Höhepunkt im B2B-Kalender. Hier wird Eibach dem internationalen Fachpublikum die neuesten Entwicklungen im Bereich Fahrwerkstechnik präsentieren. Auch das CAR-Businessforum in Dortmund und die Enforce Tac in Nürnberg stehen fest im Plan“, so die Sauerländer, die abgesehen von den DTM-Läufen auch bei dem Tuningtreffen am heimischen Standort im Wiethfeld in Finnentrop Flagge zeigen werden wie zum Ende des Jahres hin wie gewohnt bei der Essen Motor Show, die 2025 einmal mehr über 200.000 an sportlichen bzw. veredelten Fahrzeugen interessierte Besucher in die Ruhrmetropole gelockt hatte.