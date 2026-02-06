Holzem-Rennfahrerzwillinge werden von Rema Tip Top gesponsert

Rema Tip Top – Anbieter von Dienstleistungen und Produkten in der Förder- und Aufbereitungstechnik sowie für die Reifenreparatur – engagiert sich ab sofort als Hauptsponsor der deutschen Rennfahrerzwillinge Juliano und Sandro Holzem. Die beiden 21-Jährigen gehen in der ADAC-GT-Masters-Serie für das Schubert-Motorsport-Team an den Start. Mit dem exklusiven Fahrersponsoring will das auf Industrie- und Werkstattlösungen spezialisierte Unternehmen eigenen Worten zufolge „ein klares Zeichen für nachhaltige Nachwuchsförderung und technische Expertise im leistungsorientierten Motorsport“ setzen. Der Motorsport biete eine geeignete Bühne, um die Markenwerte von Rema Tip Top zu transportieren, heißt es weiter. Denn Präzision und absolutes Vertrauen in Technik seien sowohl auf der Rennstrecke als auch in Industrieanlagen und sicherheitskritischen Instandhaltungsprozessen essenziell. „Motorsport auf diesem Niveau ist der ultimative Härtetest für Mensch und Technik. Gleichzeitig bedeutet ein Ausfall den ‚Worst Case‘ – auf der Rennstrecke wie bei unseren Industriekunden“, erklärt Michael Lorig, CEO der Rema Tip Top AG, in diesem Zusammenhang.

