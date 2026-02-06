Pirelli-Board: „Lösung“, die keine Lösung ist

Pirellis Board of Directors hat per Mehrheitsbeschluss die vom größten Einzelaktionär Sinochem vorgeschlagene Abspaltung sämtlicher Cyber-Tyre-Aktivitäten abgelehnt (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Ende Januar fand die Auseinandersetzung zwischen Pirellis beiden größten Aktionären – Sinochem aus China (34,1 Prozent) und Camfin aus Italien (25,3 Prozent) – ihren vorläufigen Höhepunkt in der Mitteilung Camfins, eine die internen Machtverhältnisse strukturierende Aktionärsvereinbarung nicht zu verlängern. Woraufhin Sinochem erklärte, man habe „eine strukturierte Lösung“ unterbreitet, die den Einfluss des chinesischen Großaktionärs genauso sichern soll wie das durch die Beteiligung Chinas an Pirelli bedrohte US-Geschäft. In einem aktuellen Mehrheitsbeschluss des Board of Directors des in Mailand beheimateten Reifenherstellers heißt es nun, man lehne die besagte „Lösung“ ab.

