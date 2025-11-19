https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/11/Stephan-Stoecker-von-Eibach-links-und-ADAC-Motorsportchef-Thomas-Voss-besiegeln-die-nun-deutlich-vertiefte-Partnerschaft.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-11-19 13:37:112025-11-19 13:37:11Eibach wird „Official Supplier“ der DTM und vertieft sein Motorsportengagement
Eibach wird „Official Supplier“ der DTM und vertieft sein Motorsportengagement
Für Eibach beginnt 2026 eine neue Ära im Motorsport: Der Fahrwerksspezialist aus dem Sauerland wird „Official Supplier“ der DTM, baut damit seine nunmehr zehnjährige „erfolgreiche Partnerschaft mit dem ADAC“ weiter aus, unterstreicht „seine Rolle als führender Technologiepartner im internationalen Motorsport“ und setzt „ein starkes Signal für die Präsenz der Marke im europäischen Spitzenmotorsport“, so Eibach. Das erweiterte Engagement soll erstmals ab Ende kommender Woche auf der Essen Motor Show vorgestellt werden.
