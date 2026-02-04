„Erfolgskonzepte, die sich nicht kopieren lassen“ – NRZ-Interview-des-Monats

Lange Zeit herrschte die Meinung, Motorsport hat angesichts von Klimawandel und einem sich dadurch ändernden Zeitgeist keine Zukunft. Doch gerade Serien und Events in Deutschland – etwa die DTM, das 24-Stunden-Rennen oder der Truck Grand Prix – belegen das Gegenteil. Mitverantwortlich dafür ist etwa auch die Einbettung der eigentlichen Rennen in Events, die ein deutlich breiteres und diverseres Publikum anlocken. Aus dieser Entwicklung entsteht auch eine zunehmende Attraktivität solcher Events für Unternehmen – auch und vor allem aus der Reifenbranche – sich im Drumherum und Mittendrin mit Nachdruck zu engagieren. In unserem NRZ-Interview-des-Monats erklärt ADAC-Motorsportchef Thomas Voss, wie dieser Wandel stattfindet, was die „Erfolgskonzepte“ großer Events sind und warum Hersteller auch als Lieferanten von Einheitsreifen massiv von einem Motorsportengagement profitieren.

