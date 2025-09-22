Nach einem Vierteljahrhundert erstmals wieder MXGP-WM-Titel für Dunlop

Am vergangenen Wochenende hat Romain Febvre bei dem Grand-Prix-Lauf in Australien den Sack zugemacht und sich den Fahrertitel in der Motocross-Weltmeisterschaft der FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) sichern können. Zugleich damit hat er auch der Reifenmarke Dunlop den vor Beginn der angepeilten Erfolg beschert: Denn für sie ist es der erste WM-Titel eines von ihr unterstützen MXGP-Fahrers seit einem Vierteljahrhundert, nachdem nach fünf Weltmeisterschaften auf Dunlop-Reifen in Folge (1994 bis 1998) zuletzt Frédéric Bolley am Ende der Saison 2000 in der Gesamtwertung ganz vorne gelegen hatte mit ebensolchen Gummis an seiner Maschine. In der aktuellen Saison hat Febvre durchgängig auf „Geomax“-Motocrossreifen der bei Motorradreifen nach wie vor zu Goodyear gehörenden Marke vertraut. „Mein Lieblingsreifen von Dunlop ist der Sandreifen, der ‚Geomax MX14‘. Seit Saisonbeginn sind wir in fast jedem Rennen damit gefahren. Das war wirklich gut“, so der neue MXGP-Weltmeister. Er ist nicht der Einzige, der auf Dunlop-Reifen zum Erfolg gefahren ist. Denn bei den Frauen bzw. in der WMX (Women’s Motocross World Championship) hat Lotte van Drunen mit ihnen ihren letztjährigen WM-Titel erfolgreich verteidigen und ihn sich insofern das zweite Mal in Folge sichern können. Damit haben während der vergangenen zwölf Jahre nunmehr 14 WMX-Fahrerinnen ihre WM-Krone auf Dunlop-Reifen erobert.