Erste WRC-Winteretappe und Saisonauftakt fordern Leistung der Rallyereifen ab

Seit dem vergangenen Jahr ist Hankook exklusiver Reifenausrüster der FIA World Rally Championship (WRC) und hatte dazu erst kürzlich eine erfolgreiche Premierensaison bilanziert. Nun, nur wenige Woche später, fand bereits der „anspruchsvolle Saisonauftakt“ in Monaco und Frankreich statt. Schnell wechselnde winterliche Bedingungen auf den 17 Wertungsprüfungen mit einer Gesamtlänge von 339 Kilometern in den Alpen hätten dabei Strategie und Anpassungsfähigkeit in den Mittelpunkt der Rallye Monte Carlo gerückt, bei der der Asphalt-Rallyereifen Ventus Z215 und der Winter-Rallyereifen Winter I*Cept SR20 zum Einsatz kamen, „für einen reibungslosen Verlauf“ und außerdem dafür sorgten, „dass die Fahrer trotz der für diese Rallye typischen winterlichen Witterungsbedingungen durchgehend ihre Leistung abrufen konnten“. Die nächste WRC-Winteretappe steht nun vom 12. bis 15. Februar bei der Rallye Schweden an.