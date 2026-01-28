https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Daimler-Truck-stellt-seinen-neuen-NextGenH2-Truck-der-zweiten-Generation-vor-der-ab-Ende-des-Jahres-in-Kleinserie-auf-den-Markt-kommen-soll.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-01-28 11:45:342026-01-27 13:49:15Daimler Truck stellt seinen neuen Wasserstoff-Lkw NextGenH2 Truck vor
Daimler Truck stellt seinen neuen Wasserstoff-Lkw NextGenH2 Truck vor
Nach dem erfolgreichen Entwicklungs- und Testprogramm mit Prototypen der ersten Generation seiner Brennstoffzellen-Lkw zeigt Daimler Truck nun erstmals den Mercedes-Benz NextGenH2 Truck. Der Wasserstoff-Lkw markiert einen weiteren Entwicklungsschritt von Daimler Truck auf dem Weg zum nachhaltigen Transport mit wasserstoffbasierten Antrieben. Im Rahmen einer Kleinserienproduktion sollen 100 dieser weiterentwickelten Sattelzugmaschinen im Mercedes-Benz Werk Wörth gebaut und ab Ende 2026 bei verschiedenen Kunden in den Praxisbetrieb gehen.
