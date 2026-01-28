Emerald Tyre aus Indien will südafrikanischen Marktbegleiter übernehmen

Emerald Tyre plant offenbar eine Mehrheitsbeteiligung an SA Rubber Engineering. Medienberichten zufolge will der aus Indien stammende Hersteller von Off-Highway-Reifen innerhalb der kommenden sechs bis acht Monate 65 Prozent seines südafrikanischen Marktbegleiters übernehmen und darüber Zugriff auf den stark wachsenden Industrie- und EM-Reifenmarkt Afrikas sowie einfacheren Zugang zum begehrten US-Markt erlangen. Wie Emerald Tyre in einer Börsenmitteilung erklärt, plane man für die Beteiligung ein Investment von 140 Millionen Indischen Rupien (1,28 Millionen Euro). Chandrasekharan Thirupathi Venkatachalam, Chairman und Managing Director von Emerald Tyre, sagte, die Übernahme stehe „im Einklang mit dem disziplinierten und langfristigen Wachstumsansatz des Unternehmens“.