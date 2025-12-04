https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Hankook-zieht-eine-positive-Bilanz-seines-Premierenjahres-in-der-FIA-Rallye-Weltmeisterschaft.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-12-04 11:29:472025-12-04 11:29:47Hankook schließt WRC-Premierenjahr mit positivem Fazit ab
Hankook schließt WRC-Premierenjahr mit positivem Fazit ab
Seit Anfang dieses Jahres ist Hankook Exklusivausrüster der WRC. Nun zieht der Reifenhersteller Bilanz seines Premierenjahres in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft, die Ende November mit einem „dramatischen Saisonfinale“ in Saudi-Arabien ihren Höhepunkt fand. In seinem ersten Jahr habe Hankook die Teams „in allen Kategorien der Meisterschaft über 16 Länder hinweg unterstützt“, dabei „mit konstanten Abläufen und bewährter Reifenperformance“ überzeugen können und außerdem „die technologischen Fähigkeiten des Unternehmens auf globaler Bühne“ bestätigt, betont der Hersteller im Rückblick auf die jüngste Saison, die Sébastien Ogier und das Toyota-Gazoo-Racing-World-Rally-Team als Fahrer- und Teamweltmeister gewinnen konnten.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!