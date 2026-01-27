Wechsel der Reifen-Ehrhardt-Geschäftsführung
Nach dem Tod des langjährigen Geschäftsführers Thomas Tieben 2024 hatte Erwin Schwab, Mitglied der Pneuhage-Gesamtgeschäftsleitung, übergangsweise die Geschäftsführung der seit 2016 über die Pneuhage Partners Group mehrheitlich zur Gruppe zählenden Ehrhardt Reifen + Autoservice GmbH & Co. KG. mit Sitz in Wulften im Harz übernommen. Wobei die operative Geschäftsleitung letzteren, rund 300 Mitarbeiter zählenden Unternehmens, zu dem 27 Standorte in der Region gehören sowie auch eine eigene Lkw-Reiefenrunderneuerung, bereits seit 2025 in den Händen von Dominique Hildebrand, Leiterin Personal und zentrale Dienste, sowie Vertriebsleiter Falk Ronshausen gelegen hat. Für dieses Jahr sah man in der Pneuhage-Gruppe den Zeitpunkt für die weitere Übertragung der Verantwortung gekommen: Insofern erfolgte am 21. Januar der notarielle Geschäftsführerwechsel.
