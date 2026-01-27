Meilenstein – Prinx Chengshan steigt ins Geschäft mit Giant-OTR-Reifen ein

Prinx Chengshan ist ein weiterer wichtiger Schritt zum Multi-Marken-Vollsortimenter gelungen. Wie der aus China stammende Hersteller mit Europazentrale in Darmstadt mitteilt, habe man am Produktionsstandort in Rongcheng (Shandong-Provinz) kürzlich eine neue Produktionslinie zur Herstellung von sogenannten Giant-OTR-Reifen in Betrieb nehmen können und dort einen Reifengiganten in der Größe 30,00R51 – drei Meter im Außendurchmesser und 1,8 Tonnen schwer – aus der Form gehoben. Prinx Chengshan habe dazu seit dem vergangenen Jahr vor Ort rund 1,1 Milliarden Yuan (133 Millionen Euro) investiert und plane, die Produktion nun in den kommenden Monaten zur Vollauslastung hochzufahren. Das entsprächen dann jährlich rund 84.000 OTR-Reifen sowie 10.000 Giant-OTR-Reifen ab 51 Zoll, womit der Hersteller sich auch den europäischen Markt weiter erschließen wolle.

