Pneuhage: Robin Brucke und Erwin Schwab bekommen zusätzliche Führungsaufgaben

Bei der Pneuhage Partners Group Verwaltungs GmbH hat Robin Brucke den bisherigen Geschäftsführer Wolfgang Koppert abgelöst. Für den verstorbenen Thomas Tieben übernimmt Erwin Schwab übergangsweise die Geschäftsführung bei Ehrhardt Reifen + Autoservice. Bei der Pneuhage Partners Group ist Robin Brucke damit gemeinsam mit dem bestehenden Geschäftsführer Erwin Schwab verantwortlich für die strategische Ausrichtung der Tochterfirmen Ehrhardt Reifen + Autoservice sowie First Stop Deutschland. Diese werden im Rahmen des Joint Ventures mit Bridgestone über die Pneuhage Partners Group GmbH & Co. KG (PPG) geführt. Wolfgang Koppert wird im Rahmen seiner Funktion als Geschäftsführer Personal der Pneuhage-Unternehmensgruppe den genannten Gesellschaften weiterhin beratend zur Verfügung stehen, insbesondere in Bezug auf die personalpolitische Integration. Nachfolger für Thomas Tieben, den im September unerwartet verstorbenen Geschäftsführer der Ehrhardt Reifen + Autoservice GmbH & Co. KG, ist zunächst übergangsweise Erwin Schwab. Ziel ist hier, die Geschäftsführung innerhalb des Kreises der bestehenden Führungskräfte nach einer entsprechenden Einarbeitung weiterzugeben. Die operative Geschäftsleitung sollen als Team Dominique Hildebrand, Leiterin Personal und Verwaltung, sowie Falk Ronshausen, kürzlich im August eingetreten als Vertriebsleiter, übernehmen.