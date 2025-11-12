AME-Vorverkauf gestartet – Offroadparcours bei 2026er-Messe zurück

Die Automobilmesse Erfurt (AME) öffnet vom 23. bis zum 25. Januar kommenden Jahres wieder ihre Tore in der thüringischen Landeshauptstadt. Drei Tage lang will sie Autoenthusiasten, Fachbesuchern und Familien aus ganz Mitteldeutschland einen umfassenden Überblick über das Thema Automobil in all seinen Facetten bieten. Dabei erwartet die Besucher 2026 im Freigelände der Messe Erfurt ein besonderes Highlight: Denn nach mehrjähriger Pause kehrt der Offroadparcours zurück. Dort können Messegäste als Beifahrer Geländewagen, SUVs bzw. Allradmodelle verschiedener Marken auf einer abwechslungsreichen Strecke erleben. Der Vorverkauf für die nächstjährige Automobilmesse in Erfurt, bei der Anfang dieses Jahres 30.000 Besucher angelockt haben soll, ist bereits gestartet. Seit dem 11. November sind Eintrittskarten über den Onlineshop unter www.automesse-erfurt.de erhältlich und berechtigen am jeweiligen Messetag zur kostenfreien Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs im Stadtgebiet Erfurt.