Als allererste in Hessen: Vier Pirelli-Beschäftigte schließen IHK-Validierung ab

Die hessenweit allerersten Absolventen des sogenannten IHK-Validierungsverfahrens sind die vier im Reifenwerk Breuberg von Pirelli Deutschland beschäftigten Mitarbeiter (von links) Hakan Saritas aus der Abteilung Produktion Motorrad, Karl Holmer aus der Abteilung Extrusion, Samed Kuyuk auf Abteilung Prestige Extrusion sowie José Pereira Rodrigues aus der Abteilung Extrusion (Bild: Pirelli)

Premiere bei Pirelli Deutschland in Breuberg/Odenwald: Vier Mitarbeitern des dortigen Produktionswerkes des italienischen Reifenherstellers sind von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar Zeugnisse für den Berufsabschluss zum Maschinen- und Anlagenführer verliehen worden. Das Besondere daran ist, dass es sich bei ihnen um langjährig Beschäftigte mit hoher Praxiskompetenz handelt, die aber keine klassische Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer absolviert hatten und daher bis dato über keinen formalen Berufsabschluss verfügten. Mit einer gezielten Qualifizierung im Rahmen einer entsprechenden IHK-Validierung haben sie nunmehr jedoch ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt als erste Beschäftigte in ganz Hessen, die ein solches Verfahren durchlaufen haben.

