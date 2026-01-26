Als allererste in Hessen: Vier Pirelli-Beschäftigte schließen IHK-Validierung ab

Premiere bei Pirelli Deutschland in Breuberg/Odenwald: Vier Mitarbeitern des dortigen Produktionswerkes des italienischen Reifenherstellers sind von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar Zeugnisse für den Berufsabschluss zum Maschinen- und Anlagenführer verliehen worden. Das Besondere daran ist, dass es sich bei ihnen um langjährig Beschäftigte mit hoher Praxiskompetenz handelt, die aber keine klassische Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer absolviert hatten und daher bis dato über keinen formalen Berufsabschluss verfügten. Mit einer gezielten Qualifizierung im Rahmen einer entsprechenden IHK-Validierung haben sie nunmehr jedoch ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt als erste Beschäftigte in ganz Hessen, die ein solches Verfahren durchlaufen haben.

