Yokohama Rubber und Haupt Racing Team verlängern Motorsportpartnerschaft

Yokohama Rubber und das deutsche Haupt Racing Team (HRT) starten mit großen Ambitionen in die neue Motorsportsaison. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, wollen beide auch dieses Jahr – und damit das dritte Jahr in Folge – gemeinsam an den Start der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) und des 24-Stunden-Rennens gehen und dort „Siege anstreben“. Die beim Haupt Racing Team zum Einsatz kommenden Ford Mustang GT3 bestreiten die Rennen in der Klasse SP 9 Pro, und dies auch 2026 wieder auf den Reifen vom Typ Advan Racing. In der vergangenen Saison war HRT von Ford Racing, der Rennsportabteilung des Automobilherstellers, unterstützt worden.