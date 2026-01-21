https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Firestone-launcht-fuer-den-US-Markt-neuen-Firehawk-INDY-500-V2-Ultra-High-Performance-Sommerreifen-fuer-Sportwagen_web.webp 1127 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-01-21 10:44:132026-01-21 14:30:52Firestone präsentiert den neuen Sommerreifen Firehawk Indy 500 V2 für den US-Markt
Firestone präsentiert den neuen Sommerreifen Firehawk Indy 500 V2 für den US-Markt
Firestone präsentiert den neuen Firestone Firehawk Indy 500 V2 für den amerikanischen Markt. Der Ultra-High-Performance-Sommerreifen markiert die nächste Entwicklungsstufe der Firehawk-Reihe und sei konsequent auf sportliche Performance, präzises Handling und Alltagstauglichkeit ausgelegt worden. Im Vergleich zum bisherigen Firehawk Indy 500 sei der Reifen technisch umfassend überarbeitet und erstmals mit einem neuen Profildesign auf Basis der Enliten-Technologie ausgestattet worden. Damit verbinde der Reifen laut Hersteller hohe Leistungsfähigkeit mit Effizienz und Langlebigkeit.
