Firestone präsentiert den neuen Sommerreifen Firehawk Indy 500 V2 für den US-Markt

Firestone präsentiert den neuen Firestone Firehawk Indy 500 V2 für den amerikanischen Markt. Der Ultra-High-Performance-Sommerreifen markiert die nächste Entwicklungsstufe der Firehawk-Reihe und sei konsequent auf sportliche Performance, präzises Handling und Alltagstauglichkeit ausgelegt worden. Im Vergleich zum bisherigen Firehawk Indy 500 sei der Reifen technisch umfassend überarbeitet und erstmals mit einem neuen Profildesign auf Basis der Enliten-Technologie ausgestattet worden. Damit verbinde der Reifen laut Hersteller hohe Leistungsfähigkeit mit Effizienz und Langlebigkeit.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen