Alzura will helfen, „Produktivität und Liquidität“ seiner Kunden spürbar zu verbessern

Alzura treibt den Wandel von einem reinen Reifenmarktplatz hin zu einer „umfassenden Beschaffungslösung für den automobilen Aftermarket“ weiter voran. Wie es dazu aus Kaiserslautern vom Sitz des E-Commerce-Unternehmens heißt, seien dementsprechend für das erste Halbjahr mehrere gezielte Erweiterungen geplant, die „die operative Praxis unserer Kunden“ sowie deren „Produktivität und Liquidität spürbar verbessern“ sollen, wie dazu CEO und Gründer Michael Saitow erklärt. Bei Alzura sieht man diese Entwicklung spiegelbildlich zum „strukturellen Wandel im Einkaufsverhalten von Werkstätten und Teilehändlern“, dem man sich anpasse.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen