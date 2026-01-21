Alzura will helfen, „Produktivität und Liquidität“ seiner Kunden spürbar zu verbessern

,
Alzura kündigt für das erste Halbjahr gleich mehrere wesentliche Weiterentwicklungen an, die insbesondere die Produktivität und Liquidität von Kunden spürbar verbessern sollen (Bild: Alzura)

Alzura treibt den Wandel von einem reinen Reifenmarktplatz hin zu einer „umfassenden Beschaffungslösung für den automobilen Aftermarket“ weiter voran. Wie es dazu aus Kaiserslautern vom Sitz des E-Commerce-Unternehmens heißt, seien dementsprechend für das erste Halbjahr mehrere gezielte Erweiterungen geplant, die „die operative Praxis unserer Kunden“ sowie deren „Produktivität und Liquidität spürbar verbessern“ sollen, wie dazu CEO und Gründer Michael Saitow erklärt. Bei Alzura sieht man diese Entwicklung spiegelbildlich zum „strukturellen Wandel im Einkaufsverhalten von Werkstätten und Teilehändlern“, dem man sich anpasse.

