Twin-Spike-Technologie für Contis neuen „IceContact 8“

Der ab dem zweiten Quartal im Handel verfügbare „IceContact 8“ aus dem Hause Continental ist in verschiedenen Größen von 15 bis 22 Zoll erhältlich sowie sowohl für Elektro- und Hybridfahrzeuge als auch für Pkw und SUV mit Verbrennungsmotor geeignet, weswegen „EV-Kompatibel-Logo“ des Herstellers auf der Seitenwand trägt (Bild: Continental)

Während Continental für die kalte Jahreszeit in Mitteleuropa und damit auch Deutschland solche Profile wie der „WinterContact TS 870“, „WinterContact TS 870 P“ oder „WinterContact 8 S“ in seinem Lieferprogramm hat, stellt der Reifenhersteller mit dem „IceContact 8“ aktuell einen neuen Spikereifen vor, der speziell für extreme und raue Winterbedingungen in den skandinavischen Ländern entwickelt wurde. Ab dem zweiten Quartal kommt er in Größen von 15 bis 22 Zoll in den Handel. Dabei eigne sich das neue Modell laut dem Unternehmen sowohl für Elektro- und Hybridfahrzeuge als auch für Pkw und SUVs mit Verbrennungsmotor, weshalb seine Seitenwand das sogenannte „EV-Compatible“-Logo ziert. Konzipiert für maximale Traktion, soll der „IceContact 8“ bestmögliche Haftung mit hoher Langlebigkeit vereinen für – wie der Anbieter sagt – „zuverlässige Kontrolle auf vereisten und schneebedeckten Straßen“. Dafür haben seine Entwickler ihm die sogenannte Twin-Spike-Technologie spendiert. Sie kombiniert zwei unterschiedliche Typen von Spikes, um gezielt Beschleunigung, Bremsleistung und Handling zu optimieren.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert