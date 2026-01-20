Twin-Spike-Technologie für Contis neuen „IceContact 8“

Während Continental für die kalte Jahreszeit in Mitteleuropa und damit auch Deutschland solche Profile wie der „WinterContact TS 870“, „WinterContact TS 870 P“ oder „WinterContact 8 S“ in seinem Lieferprogramm hat, stellt der Reifenhersteller mit dem „IceContact 8“ aktuell einen neuen Spikereifen vor, der speziell für extreme und raue Winterbedingungen in den skandinavischen Ländern entwickelt wurde. Ab dem zweiten Quartal kommt er in Größen von 15 bis 22 Zoll in den Handel. Dabei eigne sich das neue Modell laut dem Unternehmen sowohl für Elektro- und Hybridfahrzeuge als auch für Pkw und SUVs mit Verbrennungsmotor, weshalb seine Seitenwand das sogenannte „EV-Compatible“-Logo ziert. Konzipiert für maximale Traktion, soll der „IceContact 8“ bestmögliche Haftung mit hoher Langlebigkeit vereinen für – wie der Anbieter sagt – „zuverlässige Kontrolle auf vereisten und schneebedeckten Straßen“. Dafür haben seine Entwickler ihm die sogenannte Twin-Spike-Technologie spendiert. Sie kombiniert zwei unterschiedliche Typen von Spikes, um gezielt Beschleunigung, Bremsleistung und Handling zu optimieren.

