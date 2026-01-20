Carat weitet Corexx-Eigenmarken-Programm weiter aus – „Kalkulierbare Reparatur“

Vor gut zehn Jahren hat Carat erstmals Produkte seiner Eigenmarke Corexx vorgestellt, die sich gezielt an die Bedürfnisse freier Werkstätten und deren Kunden richtet. „Der steigende Altersdurchschnitt von Personenkraftwagen in Deutschland – derzeit rund zehn Jahre – wirkt sich zunehmend auf die Reparaturentscheidungen aus. Mit zunehmender Laufleistung rücken wirtschaftliche Aspekte bei der Teileauswahl stärker in den Vordergrund. Gefragt sind Ersatzteile, die eine zuverlässige Funktion gewährleisten und gleichzeitig eine kalkulierbare Reparatur ermöglichen“, heißt es dazu in einer Mitteilung der in Mannheim ansässigen Einkaufskooperation zum Hintergrund. Corexx soll diesen Bedarf im Pkw-Aftermarket „mit einem praxisorientierten Ersatzteilsortiment, das auf die Anforderungen freier Werkstätten zugeschnitten ist“, decken.

