Reifengroßhändler Ihle Tires will Portfolio erweitern

Das seit 2014 zu Michelin gehörende Großhandelsunternehmen Ihle Tires mit Sitz im baden-württembergischen Muggensturm will sein Portfolio ausweiten. Das hat Geschäftsführerin Juliette Ribbert in einem Interview mit Auto Service Praxis zu Protokoll gegeben. Verkaufe man innerhalb eines Jahres mehr als 20.000 Artikel und liege der Fokus dabei derzeit auf Reifen für Pkw und Transporter bis 3,5 Tonnen, so ist hier zukünftig wohl mehr geplant. „Wir überlegen uns gerade, das Portfolio auszuweiten und weitere Reifenkategorien hinzuzufügen“, wie Ribbert in diesem Zusammenhang zitiert wird, ohne dass schon Konkreteres zu alldem ausgeführt wird. Ihren Worten zufolge zählen zwar auch Reifenhändler und Autohäuser zu den Ihle-Kunden, hauptsächlich aber freie Werkstätten. „Viele davon nutzen uns als Hauptlieferant. Freie Werkstätten haben oft keine große Lagermöglichkeit oder keinen Zugang zur Reifenindustrie, und sie benötigen oft kleine Mengen eines bestimmten Reifentyps“, wie es dazu weiter heißt.