Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch: Zigarettenschmuggel in Lkw-Reservereifen

Zollbeamten einer Ulmer Kontrolleinheit sind kurz vor dem Jahreswechsel bei der Überprüfung eines Lkw auf der Autobahn 8 in Höhe Ulm-Dornstadt ein Schmuggler ins Netz gegangen. Das mit Möbeln beladene Fahrzeuggespann aus der Türkei war auf dem Weg nach Paris als es die Zöllner zur Überprüfung mit einer Großröntgenanlage herauszogen. Bei der Auswertung der Scan-Bilder entdeckten sie Unregelmäßigkeiten bei den Reservereifen des Aufliegers und brachten die Räder zur Demontage der Reifen von den Felgen in eine Werkstatt. Zum Vorschein kamen dabei dann 125 Stangen unversteuerte Zigaretten (25.000 Stück). Gegen den 40-jährigen Fahrer wird im Rahmen eines Steuerstrafverfahrens nunmehr ermittelt, wobei er noch vor Ort rund 5.200 Euro Tabaksteuer bezahlen und eine Strafsicherheitsleistung in Höhe von 2.400 Euro erbringen musste.