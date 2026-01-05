Neuausrichtung: Die Hering Handelsvertretung schlägt jetzt mit GMP ein neues Kapitel auf

Jana Nickels (30) und Julian Hering (37) leben seit ihrer Kindheit das Rädergeschäft. Gemeinsam mit ihrem Vater Holger Hering sind sie durch Deutschland getourt und haben Räder unter die Leute gebracht. Seit dem 1. April 2024 leiten sie die Geschäfte der neu gegründeten Hering Handelsvertretung GmbH in Appen. Und jetzt gehen sie neue Wege, zumindest im Aluminiumräderbereich. Denn ab sofort vertreibt das Unternehmen nicht mehr die Marke CMS, sondern hat den italienischen Räderhersteller GMP Italia an Bord geholt und verkauft deren drei Marken GMP, Antera und Diewe Wheels. Natürlich sind weiterhin Tomason-Räder und Reifendruckkontrollsysteme von RTS im Programm.

