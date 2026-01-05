Beförderung für Pascal Müller bei Bridgestone

Schon seit rund sieben Jahren im Bereich Marketing für Bridgestone tätig, ist Pascal Müller Ende vergangenen Jahre mehr Verantwortung bei dem Reifenhersteller übertragen worden. Eigenen Angaben zufolge wurde er zum Senior Manager Trade Marketing befördert mit Verantwortung für die sogenannte Central Region des Anbieters. Demnach leitet Müller aktuell unter anderem funktionsübergreifende Initiativen im B2B- und Einzelhandelsbereich, darunter die europaweite Entwicklung einer digitalen B2B-Plattform, oder ist er zudem strategischer Partner für Key-Accounts und interne Stakeholder.