Millionster Reifen im Nokian-Werk Oradea produziert

,
Nokians Präsident und CEO Paolo Pompei sieht die in diesem Jahr erreichte Marke von einer Million produzierter Reifen in dem noch jungen Werk in Rumänien als Beleg für das Engagement gegenüber den Kunden des Anbieters, das eigene „Serviceniveau weiter zu verbessern und innovative Produkte zu liefern“ (Bild: NRZ/Christian Marx)

Am vergangenen Samstag ist in Nokians rumänischem Produktionswerk Oradea der für dieses Jahr millionste Reifen hergestellt worden – ein „Snowproof 2“ für die kalte Jahreszeit. Wie das finnische Unternehmen sagt, sei damit das für 2025 angepeilte Ziel für den Standort erreicht worden, der im Herbst 2024 offiziell eröffnet wurde und von dem aus in diesem Frühjahr die ersten Pkw-Profile zur Auslieferung gekommen sind. „Ich bin sehr stolz auf unser gesamtes Team, das mit harter Arbeit diesen Meilenstein erreicht hat. Dies ist ein starker Beweis für unser Engagement gegenüber unseren Kunden in ganz Europa, unser Serviceniveau weiter zu verbessern und innovative Produkte zu liefern, die unter allen Bedingungen Sicherheit und Komfort für Fahrer gewährleisten“, sagt Nokian-Präsident und -CEO Paolo Pompei.

Der millionste in diesem Jahr vom mittlerweile mehr als 500 Mitarbeiter zählenden Nokian-Team im rumänischen Oradea produzierte Reifen ist ein für die kalte Jahreszeit gedachtes Profil vom Typ „Snowproof 2“ des finnischen Herstellers (Bild: Nokian Tyres)

Der millionste in diesem Jahr vom mittlerweile mehr als 500 Mitarbeiter zählenden Nokian-Team im rumänischen Oradea produzierte Reifen ist ein für die kalte Jahreszeit gedachtes Profil vom Typ „Snowproof 2“ des finnischen Herstellers (Bild: Nokian Tyres)

/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert