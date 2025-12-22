Millionster Reifen im Nokian-Werk Oradea produziert

Am vergangenen Samstag ist in Nokians rumänischem Produktionswerk Oradea der für dieses Jahr millionste Reifen hergestellt worden – ein „Snowproof 2“ für die kalte Jahreszeit. Wie das finnische Unternehmen sagt, sei damit das für 2025 angepeilte Ziel für den Standort erreicht worden, der im Herbst 2024 offiziell eröffnet wurde und von dem aus in diesem Frühjahr die ersten Pkw-Profile zur Auslieferung gekommen sind. „Ich bin sehr stolz auf unser gesamtes Team, das mit harter Arbeit diesen Meilenstein erreicht hat. Dies ist ein starker Beweis für unser Engagement gegenüber unseren Kunden in ganz Europa, unser Serviceniveau weiter zu verbessern und innovative Produkte zu liefern, die unter allen Bedingungen Sicherheit und Komfort für Fahrer gewährleisten“, sagt Nokian-Präsident und -CEO Paolo Pompei.