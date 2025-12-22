BKT besetzt Schlüsselposition im US-amerikanischen OTR-Markt

BKT (Balkrishna Industries Ltd.) hat Craig Borman zum Head of OTR bei der US-amerikanischen Tochtergesellschaft ernannt. Die Ernennung soll die strategische Vision des Unternehmens für die OTR-Branche unterstreichen. Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung in Vertriebs- und Betriebsleitungen in den Bereichen Off-Road-Equipment, Reifen- und Gummikettenindustrie sowie Lkw-Reifen solle Craig Borman eine entscheidende Rolle bei der Führung des OTR-Teams von BKT USA spielen. Sein Ziel ist es, die Präsenz des Unternehmens in diesem Segment auszubauen und das Bewusstsein für den Wert und die Zuverlässigkeit der BKT-Produktpalette zu stärken.