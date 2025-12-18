Brabus: Doku-Serie bietet tiefe Einblicke in die Luxusmanufaktur

Im Frühjahr 2026 startet auf Prime Video die sechsteilige Doku-Reality-Serie „Brabus: One second wow“. Produziert von den i&u Studios, bietet das Format tiefe Einblicke hinter die Kulissen der deutschen Luxusmanufaktur aus dem Ruhrgebiet. Die Serie zeigt den Entstehungsprozess von High-End-Supercars, Booten und Motorrädern sowie die Arbeit in der Schaltzentrale in Bottrop. Im Zentrum stehen CEO Constantin Buschmann, der das Erbe seines Vaters Bodo Buschmann fortführt, und seine Partnerin Mili Umicevic (Director VIP Relations). Die Kamera begleitet das Duo zwischen hartem Arbeitsalltag im Ruhrgebiet und dem internationalen Jetset von Beverly Hills bis Mailand. Gezeigt wird der enorme Leistungsdruck des Teams um CTO Jörn Gander, insbesondere im Vorfeld der hauseigenen Supercar-Fashionshow.