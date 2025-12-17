Das ändert sich für Arbeitnehmer und Betriebe im Jahr 2026

Ab 2026 treten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer mal wieder jede Menge Änderungen in Kraft, darunter die Erhöhung des Mindestlohns auf 13,90 Euro die Stunde. Zudem müssen ab Mitte des Jahres Gehaltsinformationen offengelegt werden. Auch wird sich im Arbeitszeitbereich etwas ändern. Hier lesen Sie die gesammelt Informationen rund um Lohn, Steuern und Aktivrente im Überblick:

