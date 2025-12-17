https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Geld-aus-der-Tasche-ziehen.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-17 10:45:482025-12-16 08:54:23Das ändert sich für Arbeitnehmer und Betriebe im Jahr 2026
Das ändert sich für Arbeitnehmer und Betriebe im Jahr 2026
Ab 2026 treten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer mal wieder jede Menge Änderungen in Kraft, darunter die Erhöhung des Mindestlohns auf 13,90 Euro die Stunde. Zudem müssen ab Mitte des Jahres Gehaltsinformationen offengelegt werden. Auch wird sich im Arbeitszeitbereich etwas ändern. Hier lesen Sie die gesammelt Informationen rund um Lohn, Steuern und Aktivrente im Überblick:
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!