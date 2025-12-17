https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/TyrePack-System-mit-Key-Accounter-Marko-Grazek.webp 1128 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-17 11:20:392025-12-12 11:24:32TyrePack setzt auf Mehrweg, Effizienz und Nachhaltigkeit im Reifen- und Räderversand
TyrePack setzt auf Mehrweg, Effizienz und Nachhaltigkeit im Reifen- und Räderversand
Der Versand von Kompletträdern. Felgen und auch Reifen war lange Zeit geprägt von hohem Materialaufwand und komplexer Abwicklung. Mit dem TyrePack-System von der Xpack Green Logistics GmbH & Co. KG präsentiert sich eine patentierte Lösung, die Maßstäbe in puncto Effizienz, Kostenersparnis und Nachhaltigkeit setzt. Das Unternehmen aus Dortmund sieht sich auch als Partner des Reifen- und Räderhandels.
