TyrePack setzt auf Mehrweg, Effizienz und Nachhaltigkeit im Reifen- und Räderversand

Der Versand von Kompletträdern. Felgen und auch Reifen war lange Zeit geprägt von hohem Materialaufwand und komplexer Abwicklung. Mit dem TyrePack-System von der Xpack Green Logistics GmbH & Co. KG präsentiert sich eine patentierte Lösung, die Maßstäbe in puncto Effizienz, Kostenersparnis und Nachhaltigkeit setzt. Das Unternehmen aus Dortmund sieht sich auch als Partner des Reifen- und Räderhandels.

