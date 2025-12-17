Cricket-Legende wird globaler Markenbotschafter von Radar Tyres

Radar Tyres hat die australische Cricket-Legende Michael Clarke als neuen globalen Markenbotschafter unter Vertrag genommen. Die Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein für den weltweiten Markenaufbau und soll die Sichtbarkeit in Schlüsselmärkten sowie die Unterstützung für Händler stärken.

