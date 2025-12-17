https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Radar-Tyres-Cricket-Legende-.webp 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-17 10:00:422025-12-17 10:00:42Cricket-Legende wird globaler Markenbotschafter von Radar Tyres
Cricket-Legende wird globaler Markenbotschafter von Radar Tyres
Radar Tyres hat die australische Cricket-Legende Michael Clarke als neuen globalen Markenbotschafter unter Vertrag genommen. Die Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein für den weltweiten Markenaufbau und soll die Sichtbarkeit in Schlüsselmärkten sowie die Unterstützung für Händler stärken.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!