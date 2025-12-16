Digitalisierung/Prozessautomatisierung im Desk-Fokus bei nächster „Tire Cologne“

Die Desk Software & Consulting GmbH aus Eschenburg ist als Aussteller bei der nächsten Reifenmesse in Köln als Aussteller mit dabei. Wie das Unternehmen sagt, wolle man bei der vom 9. Juni bis zum 11. Juni stattfindenden „The Tire Cologne 2026“ den Schwerpunkt der eigenen Präsenz dort auf die Themen Digitalisierung und Prozessautomatisierung legen. Vorgestellt werden sollen vor Ort dann den neuesten Entwicklungen der speziell für den Reifenhandel gedachten Softwarelösung „Tyreline“. Mit zahlreichen Erweiterungen könne sie die Abläufe in Werkstatt- und Reifenbetrieben noch effizienter machen von der digitalen Auftragsannahme bis hin zur automatisierten Rechnungsstellung, heißt es. Highlights bei der Messe werden demnach neue Module zur Prozessautomatisierung sowie Schnittstellen für Warenwirtschaft, Sensorik und E-Rechnung sein. Zudem soll es entsprechende Livedemos geben, um vorzuführen, wie die Reifenhandelssoftware den Arbeitsalltag „einfacher, schneller und digitaler“ mache. Dabei empfiehlt das Unternehmen schon jetzt eine Terminvereinbarung für einen persönlichen Austausch und bietet Interessenten nach Kontaktaufnahme über ein Onlineformular oder per E-Mail die Zusendung einer kostenlosen Eintrittskarte zur Messe an.