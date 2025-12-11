Kommunikativer Goodyear-Reifen für Citroën-Konzeptfahrzeug

Nach zuletzt mit Peugeot für den Polygon oder vor einigen Jahren auch schon mit Citroën bei dessen Electric Oli arbeitet Goodyear mit letzterer beiden zum Stellantis-Konzern gehörenden französischen Automarken ein weiteres Mal zusammen rund um deren Konzeptfahrzeug ELO. Das bedeutet, dass der Reifenhersteller dafür ein spezielles Profil namens „Eagle Xplore“ entwickelt, das – wie es heißt – „Reifenkonnektivität und -design in einer einzigartigen Mischung aus Technologie und Stil auf ein neues Niveau hebt“. Konkret gemeint ist damit einerseits, dass der Reifen über ein orangefarbenes Seitenwandpigment verfügt, was als Hommage an die charakteristische Farbe des Fahrzeuges gedacht ist. Andererseits integriert er demnach Goodyears „SightLine“-Technologie. Wobei diese vom Anbieter als „umfassende Reifenintelligenzlösung“ beschrieben wird und vollständig mit dem Konzeptauto verbunden sowie über dessen Cockpit und eine zugehörige ELO-App zugänglich sei. Zum ersten Mal soll „SightLine“ bei der Citroën-Studie zudem den Reifenfülldruck in Echtzeit direkt auf der Fahrzeugfelge über eine LED-Seitenleiste anzeigen.



