Studie: Koelnmesse erneut „Vorreiter in der Nachhaltigkeit“

Die Koelnmesse – unter anderem Veranstalter der Reifenmesse The Tire Cologne – erringt erneut die Auszeichnung als Deutschlands führender und innovativster Messestandort in Sachen Nachhaltigkeit. Das geht aus der aktuellen Studie „Vorreiter in der Nachhaltigkeit 2025“ des Beratungsunternehmens ServiceValue und des F.A.Z.-Instituts hervor, für die insgesamt rund 16.000 Unternehmen auf Basis eines KI-gestützten Online- und Social-Media-Monitorings bewertet wurden. „Als Koelnmesse freuen wir uns über jede Initiative, die sichtbar macht, welche Resonanz nachhaltiges Wirtschaften heute in der Öffentlichkeit erzielt“, sagt Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse, und ergänzt: „Ökologische, soziale und ökonomische Verantwortung zusammenzuführen, ist für uns zentral – genau diesen Dreiklang verfolgen wir konsequent mit unserer Unternehmensstrategie.“

