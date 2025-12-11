Ab Anfang 2026 veränderte Bilstein-Produktverpackungen

Der Stoßdämpfer- und Fahrwerksanbieter Bilstein, der Teil der ThyssenKrupp AG ist und seinen Hauptsitz in Ennepetal hat, will ab Anfang 2026 schrittweise eine neue Verpackung für seine Produkte einführen. „Ziel ist es, Transport- und Logistikprozesse weiter zu optimieren, die Produktsicherheit zu erhöhen und gleichzeitig den Premiumanspruch der Marke visuell und funktional zu stärken“, so das Unternehmen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen