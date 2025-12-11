Ab Anfang 2026 veränderte Bilstein-Produktverpackungen

, , , , ,
Der Roll-out soll nach einer Testphase ab Anfang des kommenden Jahres erfolgen, wobei nach Unternehmensangaben in der Übergangsphase alte und neue Verpackungen parallel eingesetzt werden (Bild: Bilstein)

Der Stoßdämpfer- und Fahrwerksanbieter Bilstein, der Teil der ThyssenKrupp AG ist und seinen Hauptsitz in Ennepetal hat, will ab Anfang 2026 schrittweise eine neue Verpackung für seine Produkte einführen. „Ziel ist es, Transport- und Logistikprozesse weiter zu optimieren, die Produktsicherheit zu erhöhen und gleichzeitig den Premiumanspruch der Marke visuell und funktional zu stärken“, so das Unternehmen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert