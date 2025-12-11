https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Bilstein-neue-Produktverpackungen.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2025-12-11 11:27:262025-12-11 11:27:26Ab Anfang 2026 veränderte Bilstein-Produktverpackungen
Ab Anfang 2026 veränderte Bilstein-Produktverpackungen
Der Stoßdämpfer- und Fahrwerksanbieter Bilstein, der Teil der ThyssenKrupp AG ist und seinen Hauptsitz in Ennepetal hat, will ab Anfang 2026 schrittweise eine neue Verpackung für seine Produkte einführen. „Ziel ist es, Transport- und Logistikprozesse weiter zu optimieren, die Produktsicherheit zu erhöhen und gleichzeitig den Premiumanspruch der Marke visuell und funktional zu stärken“, so das Unternehmen.
