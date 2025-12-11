Continental verabschiedet sich in Frankreich von hybridem Retail-Konzept

Continental treibt die Veränderungen in seiner europäischen Handelsorganisation weiter voran. Nachdem der deutsche Hersteller 2022 und 2023 seine entsprechenden Standorte in Österreich und in der Schweiz in BestDrive by Continental umbenannt und diese damit unter seiner noch jungen Werkstatt-/Servicemarke zusammengeführt hatte, hat Continental erst im Laufe dieses Jahres seine BestDrive-Aktivitäten in Irland verkauft. Nun folgt der nächste Veränderungsschritt: Continental verkauft seine gut 130 BestDrive-Equity-Betriebe sowie zwei Runderneuerungswerke in Frankreich. Dabei drängt sich natürlich die Frage nach der Zukunft von Vergölst in Deutschland auf, betreibt der Hersteller hierzulande in Sachen Retail doch ein vergleichbares Hybridmodell.

