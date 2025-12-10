https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Linglong_Tire_Global_Partners_Conference_2025_2.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-10 11:22:312025-12-10 11:22:31Shandong Linglong feiert 50-jähriges Bestehen und blickt in die Zukunft
Shandong Linglong feiert 50-jähriges Bestehen und blickt in die Zukunft
Shandong Linglong blickt dieses Jahr auf sein 50-jähriges Bestehen zurück. Zwei Händlerveranstaltungen wurden schon in Madrid und London durchgeführt. Jetzt veranstalte der chinesische Reifenhersteller unter dem Motto „Linglong 50 – Always Forward“ am Firmenhauptsitz im chinesischen Zhaoyuan die Global Partners Conference 2025. Das Treffen brachte Reifenexperten und Branchenkenner aus aller Welt zusammen, um auf die letzten 50 Jahre der Unternehmensgeschichte zurückzublicken und einen Ausblick in die Zukunft, mit Fokus auf Strategien für nachhaltige Innovationen zu geben.
