(Reifen-)Servicegeschäft verleiht Stimmung der deutschen Kfz-Betriebe Flügel

Laut dem von der Zeitschrift Kfz-Betrieb in Zusammenarbeit mit der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (BDK) regelmäßig durch BBE Automotive erhobenen Branchenindex (BIX) ist die Auslastung in den Werkstätten hierzulande im November markant angestiegen von 88,2 auf 95,2 Prozent bei vertragsgebundenen bzw. von 87,9 auf 92,5 Prozent bei freien Kfz-Betrieben. Zurückgeführt wird dies auf die Reifenwechselsaison, die „im November voll angelaufen“ sei und der Branche damit „einen deutlichen Aufschwung im Servicegeschäft“ beschert habe. Dieser positiven Entwicklung werden die Verbesserungen bei der Stimmungslage und der Selbsteinschätzung der für den BIX befragten Betriebe zugeschrieben: Aktuell sollen Markenbetriebe ihre Lage im Schnitt mit 2,3 bewerten und freie Werkstätten mit 1,9 bezogen auf eine von eins bis fünf reichende Notenskala.

