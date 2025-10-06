Autofahrer rüsten weiterhin mehrheitlich im Oktober auf Winterreifen um

Eine aktuelle Continental-Umfrage bestätigt den Oktober als denjenigen Monat, in dem die Mehrheit der Deutschen ihr Fahrzeug von Sommer- auf Winterreifen umrüstet. Zumindest bezogen auf die unter ihnen, die laut einer in diesem September durchgeführten Befragung von gut 1.000 hauptamtlich für die Wartung eines Fahrzeugs zuständigen Autofahrern überhaupt noch saisonal wechseln. Von denen, die das nach wie vor tun, planen demnach 69 Prozent den aktuellen Monat dafür ein. Weitere 23 Prozent bevorzugen den November. Damit haben sich diese Werte kaum verändert gegenüber früheren Jahren. Der Rest verteilt sich auf den September (ein Prozent) und den Dezember (zwei Prozent), während vier Prozent angaben, dies vor Februar nicht mehr in Angriff zu nehmen.

