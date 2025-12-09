Pirelli liefert auch maßgeschneiderte Reifen für neuen Porsche 911 GT3

Pirellis P-Zero-Reifen, die für die gesamte 911er-Baureihe von Porsche erhältlich sind, werden nun auch auf dem jüngsten Porsche 911 GT3 montiert. Für dieses Modell hat der Hersteller zwei neue maßgeschneiderte Reifen entwickelt, um die spezifischen Bedürfnisse des Fahrzeugs zu erfüllen: den P Zero R und den P Zero Trofeo RS, wobei der letztgenannte Reifen auf Pirellis Erfahrungen mit den Reifen für den Porsche 911 GT3 RS beruht, so der Hersteller in einer Mitteilung.

