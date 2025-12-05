Inzwischen mehr Ersatzteil- als Reifenbestellungen über Tyre24

Im Jahr 2002 als B2B-Plattform für Reifen und Räder an den Start gegangen, spielt das Ersatzteilangebot bei Tyre24 eine zunehmend wichtigere Rolle. Laut der als Betreiber hinter dem Portal stehenden Alzura AG (Kaiserslautern) werden darüber „selbst während der klassischen Umrüstphase mittlerweile monatlich mehr Ersatzteile als Reifen bestellt“. Das Unternehmen wertet dies als klaren Hinweis auf eine zunehmende Verlagerung des Einkaufsverhaltens im Aftermarket: B2B-Kunden erwarteten heute durchgehend Onlinekomfort und nutzten Marktplätze zunehmend als zentrale Beschaffungsquelle, heißt es. Dies nicht zuletzt mit Blick auf das gegenüber dem Vorjahreszeitraum von den Kaiserslauterern auch insgesamt für ihre Plattform beobachtete Wachstum bei den Bestellungen und dem Umsatz während der ersten elf Monate 2025.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen