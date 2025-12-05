Für „herausragende Verkaufszahlen“ ausgezeichnet – Linglong hat Händler in London zu Gast

Seit Sommer 2024 ist Shandong Linglong „Globaler Reifenpartner“ des aktuellen FIFA-Klub-Weltmeisters aus England, des FC Chelsea. Im Rahmen dieser Partnerschaft ist der aus China stammende Hersteller nicht nur auf der Bande des Stamford-Bridge-Stadions, den Partnerboards dort und der Website des Premier-League-Klubs präsent, sondern kann bei Heimspielen auch auf VIP-Hospitality-Kontingente zugreifen. Ein entsprechendes Fußballerlebnis konnten nun kürzlich auch mehrere herausragende Reifenhändler aus internationalen Märkten des Herstellers machen – und erhielten bei der Gelegenheit auch Auszeichnungen als „Beste Händler 2025“ verliehen.

