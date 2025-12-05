https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Kabat-Adam-Dziuba.webp 1123 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-05 10:28:212025-12-05 10:28:21Kabat Tyre stellt erste polnische Radialreifen für den Agrarsektor vor
Kabat Tyre stellt erste polnische Radialreifen für den Agrarsektor vor
Der Reifenhersteller Kabat Tyre hat die Einführung der ersten polnischen Serie von Radialreifen für den Agrarsektor auf der Agritechnica bekannt gegeben. Die neue Reifenserie mit dem Namen Evolution zielt darauf ab, die Leistung und Effizienz landwirtschaftlicher Fahrzeuge durch eine Kombination aus fortschrittlicher Konstruktion und Materialtechnologie zu verbessern.
