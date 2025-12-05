Kabat Tyre stellt erste polnische Radialreifen für den Agrarsektor vor

Der Reifenhersteller Kabat Tyre hat die Einführung der ersten polnischen Serie von Radialreifen für den Agrarsektor auf der Agritechnica bekannt gegeben. Die neue Reifenserie mit dem Namen Evolution zielt darauf ab, die Leistung und Effizienz landwirtschaftlicher Fahrzeuge durch eine Kombination aus fortschrittlicher Konstruktion und Materialtechnologie zu verbessern.

