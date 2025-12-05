Aprilia-Scooter SR GT 400 ab Werk auf Mitas-Reifen

Bei der seit der Übernahme von Trelleborg Wheel Systems (TWS) zu Yokohama TWS zählenden Reifenmarke Mitas freut man sich, dass Aprilia sich für die Erstbereifung seines neuen Motorrollers SR GT 400 für das „Enduro Trail-ADV 2“ genannte Profil des Anbieters entschieden hat. Diese Partnerschaft bringe „zwei Marken zusammen, die sich ein erstklassiges Fahrerlebnis für die anspruchsvollsten Kunden auf die Fahne geschrieben haben“, wie es in diesem Zusammenhang heißt. „Wir freuen uns sehr, bei diesem spannenden Projekt mit Aprilia zusammenzuarbeiten. Der ‚Enduro Trail-ADV 2‘ liefert die Eigenschaften und die Zuverlässigkeit, die SR-GT-400-Fahrer erwarten, egal ob beim alltäglichen Pendeln oder auf der Suche nach Abenteuern vor den Toren der Stadt“, erklärt Gustavo Pinto Teixeira, Leiter Mitas-Motorradreifen bei Yokohama TWS.

